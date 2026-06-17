Мошенники предлагают фейковые билеты на концерты ко Дню молодежи

«Также мошенники к празднику публикуют посты с розыгрышами билетов, брендированной продукции или поездками на фестивали. При этом в постах отмечается, что для получения подарка необходимо оплатить доставку за один рубль или пройти верификацию — фактически жертвам предлагают ввести реквизиты карты на фишинговом сайте, и после этого с карты может списаться вся доступная сумма», — добавила Русина.