В России планируют изменить стандарт лечения шизофрении: что известно

Прежний порядок лечения шизофрении применяется с 2022 года, но теперь его хотят дополнить. В проекте нового документа появилась норма о возможности назначать пациентам дополнительные тесты — на гепатиты В и С, сифилис, а также на оба типа ВИЧ.