Перечислены виды квартир, которые нельзя покупать для сдачи в аренду

МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Покупка жилья для сдачи в аренду часто разочаровывает начинающих инвесторов. О том, какие объекты приносят убытки, агентству «Прайм» рассказал сооснователь «Группы Родина» Антон Винер.
«Причина заключается в том, что будущие собственники нередко оценивают объект по принципу “ежемесячная аренда умножить на 12 месяцев”, не учитывая периоды простоя, налоги, расходы на ремонт и обновление отделки. В результате ожидаемые 10−12% годовых превращаются в реальные 4−6%», — пояснил эксперт.
По словам Винера, главная ошибка — покупка квартиры «как для себя», исходя из личных вкусов, а не требований рынка. Самые рискованные объекты: квартиры площадью от 100 квадратных метров (простои до полугода, доходность 2−3%), удаленные районы без инфраструктуры, нестандартные планировки, первые и последние этажи, а также слишком большие студии (свыше 35−38 квадратных метров).
Эксперт советует перед покупкой честно оценить, кто будет арендатором, какой будет реальная чистая доходность и как быстро квартиру удастся продать. Инвестиции в недвижимость — не гарантированный лёгкий доход, а бизнес с множеством рисков.