Перечислены виды квартир, которые нельзя покупать для сдачи в аренду

По словам Винера, главная ошибка — покупка квартиры «как для себя», исходя из личных вкусов, а не требований рынка. Самые рискованные объекты: квартиры площадью от 100 квадратных метров (простои до полугода, доходность 2−3%), удаленные районы без инфраструктуры, нестандартные планировки, первые и последние этажи, а также слишком большие студии (свыше 35−38 квадратных метров).