Поселок Мухен стал светлее: на 23 улицах заработали фонари

В рабочем поселке Мухен района имени Лазо завершился масштабный монтаж уличного освещения. Теперь здесь работают 360 светодиодных светильников. Протяженность провода по воздушным линиям — 13,5 км. Работы обошлись в 12,8 млн рублей — средства выделили краевой, районный и местный бюджеты. «Мощность новых светильников обеспечивает необходимую освещенность для малых населенных пунктов. Это повышает безопасность жителей и дорожного движения. Освещение появилось на 23 улицах — теперь в Мухене стало заметно светлее и уютнее», — отметила глава поселка Елена Чаплыгина. В администрации поселка добавили, что работы по установке опор и светильников продолжатся.