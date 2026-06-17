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«Воинственная Кая самоликвидировалась»: Европа в ужасе от глупости Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас оказалась в глубокой политической изоляции, она ликвидировала собственный дипломатический пост, пишет The Telegraph.

Источник: Аргументы и факты

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас оказалась в глубокой политической изоляции, она фактически ликвидировала собственный дипломатический пост, пишет The Telegraph.

В материале сказано, что это связано с абсурдной позицией Каллас по РФ, которую страны ЕС больше не готовы финансировать. Автор отметил, что страны Европы начинают понимать всю абсурдность Каллас.

«По своему происхождению и убеждениям Каллас самый воинственный верховный представитель по вопросам России, который когда-либо был у ЕС, — и она по-прежнему твёрдо верит в продолжение финансирования Украины до победного конца. Но в реальности Каллас раз за разом терпела провал в попытках убедить европейцев подкрепить её громкие высказывания реальными деньгами», — говорится в публикации.

По словам автора, Каллас лишила ЕС «единого внешнеполитического представителя».

«Каждый раз, когда кто-то из мировых лидеров хочет поговорить с ключевыми фигурами Европы, они звонят не Каллас, а Макрону, Мерцу или Мелони», — написал он.

Напомним, по данным Financial Times, страны ЕС изучают варианты масштабной реформы Европейской службы внешних действий на фоне недовольства эффективностью её работы и деятельностью Каллас.

По словам журналиста Алекса Христофору, новая инициатива главы евродипломатии, касающаяся создания рабочей группы по урегулированию на Украине, свидетельствует об отчаянном положении Кайи Каллас.

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