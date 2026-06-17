«Воинственная Кая самоликвидировалась»: Европа в ужасе от глупости Каллас

«По своему происхождению и убеждениям Каллас самый воинственный верховный представитель по вопросам России, который когда-либо был у ЕС, — и она по-прежнему твёрдо верит в продолжение финансирования Украины до победного конца. Но в реальности Каллас раз за разом терпела провал в попытках убедить европейцев подкрепить её громкие высказывания реальными деньгами», — говорится в публикации.