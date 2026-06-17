В ОП высказались за проверку практических навыков оказания первой помощи при ДТП

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Навыки оказания первой помощи водителями при дорожно-транспортных происшествиях должны отрабатываться на практике, теоретические знания ничего не дают. Такое мнение высказал ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.
«У нас сейчас огромный отрыв между практикой и теорией. На мой взгляд, такие навыки, как оказание первой помощи, должны больше практическим образом отрабатываться, а не теоретическим», — сказал Холодов.
Он отметил, что на сегодняшний день на экзамене по итогам обучения в автошколах в билетах на «медицинский» вопрос правильным будет тот ответ, «где больше всего текста». «Так уже получилось и, наверное, 90% кандидатов в водители об этом знают. Поэтому, если мы говорим о том, что надо бы отрабатывать навыки, то это надо делать практически — то есть сделать искусственное дыхание, положить руку туда, сюда, сделать так-то. Если человек это не отрабатывает, то теоретические знания абсолютно бесполезны. Даже, если он не выучил что-то, он просто выбирает большой текст», — сказал Холодов.
Согласно документу, с которым ранее ознакомился ТАСС, проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП может стать обязательной для выпускников автошкол.
Речь идет о комплексе мер по повышению качества подготовки водителей в РФ. В числе прорабатываемых мер, как следует из документа правительства, — введение «единых требований к обязательности проверки знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, по результатам освоения программ подготовки водителей транспортных средств в рамках квалификационного экзамена». Также будет проработан вопрос об обязательной видеорегистрации процесса проведения такого экзамена.
Задача поставлена Минпросвещения, МВД РФ и властям регионов, доклад в правительство должен быть сделан в 2027 году.