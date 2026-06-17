В ОП высказались за проверку практических навыков оказания первой помощи при ДТП

Он отметил, что на сегодняшний день на экзамене по итогам обучения в автошколах в билетах на «медицинский» вопрос правильным будет тот ответ, «где больше всего текста». «Так уже получилось и, наверное, 90% кандидатов в водители об этом знают. Поэтому, если мы говорим о том, что надо бы отрабатывать навыки, то это надо делать практически — то есть сделать искусственное дыхание, положить руку туда, сюда, сделать так-то. Если человек это не отрабатывает, то теоретические знания абсолютно бесполезны. Даже, если он не выучил что-то, он просто выбирает большой текст», — сказал Холодов.