Поезд Хабаровск — Тихоокеанская оборудуют вагоном-рестораном по решению суда

Санитарные правила направлены на охрану здоровья населения, профилактику возникновения и предотвращение распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а также обеспечение безопасных условий эксплуатации транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, в связи с чем предоставление перевозчиком альтернативной возможности для питания пассажиров в утреннее и дневное время (снековая и чайная продукция, сервис онлайн -доставки еды к поезду, микроволновые печи для подогрева пищи), не освобождают ответчика от выполнения предписаний закона.