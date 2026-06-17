Поезд Хабаровск — Тихоокеанская оборудуют вагоном-рестораном по решению суда

Комсомольский районный суд Хабаровского края рассмотрел иск к АО «Федеральная пассажирская компания» о возложении обязанности оборудовать пассажирский поезд вагоном-рестораном и купе-буфетом, а именно пассажирский поезд сообщением Хабаровск — Тихоокеанская (г. Находка), время следования в пути которого составляет более 16 часов, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
«Решением районного суда иск удовлетворен», — говорится в сообщении.
Суд первой инстанции, рассмотрев дело, установил, что Дальневосточный филиал АО «ФПК» нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство. Нарушение заключалось в том, что пассажирский поезд, время в пути которого превышает 16 часов, эксплуатировался без вагона-ресторана или купе-буфета. На этом основании суд удовлетворил иск и обязал компанию устранить нарушение в течение 24 месяцев.
Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции, а также оценкой представленных сторонами доказательств согласился, отклонив как несостоятельные доводы апелляционной жалобы АО «ФПК» об альтернативной возможности удовлетворения потребностей пассажиров в питании, о недостаточной оснащенности парка подвижного состава, существенном превышении расходов, связанных с содержанием вагонов-ресторанов, в сравнении с доходами.
Судом апелляционной инстанции отмечено, что исполнение обязанности по оснащению поезда дальнего следования (более 6 часов) вагоном-рестораном и купе-буфетом предусмотрено санитарными требованиями и не зависит от финансового состояния общества при реализации междугородних перевозок.
Санитарные правила направлены на охрану здоровья населения, профилактику возникновения и предотвращение распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а также обеспечение безопасных условий эксплуатации транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, в связи с чем предоставление перевозчиком альтернативной возможности для питания пассажиров в утреннее и дневное время (снековая и чайная продукция, сервис онлайн -доставки еды к поезду, микроволновые печи для подогрева пищи), не освобождают ответчика от выполнения предписаний закона.
Судебная коллегия кассационного суда признала выводы судов правильными, основанными на установленных по делу обстоятельствах и соответствующими нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что хабаровские суды подтвердили необходимость вагонов-ресторанов в поездах Дальнего Востока. Во время проверки было установлено, что время следования в пути пассажирских поездов сообщением Хабаровск — Тихоокеанская, Хабаровск — Чегдомын и Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре составляет от 8 до 16 часов, при этом в нарушение требований законодательства поезда не оборудованы вагонами-ресторанами и купе-буфетами.