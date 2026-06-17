Спрячь кошелёк — и выдохни: аренда жилья на сутки в Иркутске удивила ценами в топ-локациях

Одним из главных вопросов при планировании поездки остается аренда жилья. Аналитик редакции Валерия Блэк изучила рынок посуточной аренды квартир в разных районах города и выяснила, где находятся самые бюджетные варианты для туристов и сколько придется заплатить за проживание рядом с популярными достопримечательностями.