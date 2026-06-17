Спрячь кошелёк — и выдохни: аренда жилья на сутки в Иркутске удивила ценами в топ-локациях

IrkutskMedia, 17 июня. Летний туристический сезон в Иркутске стремительно набирает обороты. Уже в ближайшие месяцы город посетят сотни тысяч туристов, которые захотят познакомиться с местными достопримечательностями, прочувствовать особую атмосферу Иркутска и, конечно же, отправиться на Байкал.
Одним из главных вопросов при планировании поездки остается аренда жилья. Аналитик редакции Валерия Блэк изучила рынок посуточной аренды квартир в разных районах города и выяснила, где находятся самые бюджетные варианты для туристов и сколько придется заплатить за проживание рядом с популярными достопримечательностями.
Как оказалось, даже в самом сердце Иркутска можно найти квартиры всего за 2,5 тысячи рублей в сутки.
Подробнее о ценах посуточной аренды квартир в популярных туристических локациях читайте в материале редакции.