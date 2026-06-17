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Боксёры из Хабаровского края завоевали медали всероссийского первенства

Сейчас спортсмены участвуют в двух крупных турнирах.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Краснодаре прошло первенство России по боксу среди юниоров и юниорок 19 — 22 лет, юниорок 17−18 лет. На счету спортсменов из Хабаровского края три медали, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В первенстве участвовали боксёры из более 70 регионов России — призёры чемпионатов и первенств РФ, победители Кубка России, первенств федеральных округов.

Хабаровский край представили пять спортсменов. Победительницей стала Рукет Куштова, серебряным призером — Гароглан Ханджанов, бронза у Алексея Гукова.

Боксеры из Хабаровского края защищают честь региона еще на двух крупных турнирах.

Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по боксу среди мужчин 19 — 40 лет пройдет с 17 по 21 июня в Южно-Сахалинске. В ринг выйдут пять представителей Хабаровского края: Иван Ступин, Кирилл Резанов, Фарид Садыгов, Кирилл Кирилюк, Иван Коскин.

Кубок вооруженных сил России по боксу проходит с 16 по 20 июня в Саратове. Участвуют Петр Сенечкин из Хабаровска и Михаил Смолик из Комсомольска-на-Амуре.