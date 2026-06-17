Особый противопожарный режим действует в Хабаровском крае

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщает, что за минувшие сутки в регионе не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны зафиксировали 20 техногенных пожаров, из них четыре — в жилых помещениях. Кроме того, зарегистрировано четыре пала сухой растительности, включая один случай на островной части города Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.