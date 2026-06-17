Музаев рассказал, что на ЕГЭ в 2026 году не было нерешаемых заданий

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Чрезвычайно сложных, нерешаемых заданий в контрольно-измерительных материалах Единого государственного экзамена 2026 года не было. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Нерешаемых, так называемых “гробовых” заданий не было. Статистика, которая есть у нас сейчас, в том числе и по математике уже идет обработка, говорит о том, что процент решения всех заданий, которые были в этом году на состоявшихся экзаменах, нормальный по сравнению с другими заданиями и другими годами», — сказал Музаев.
Количество выпускников, набравших 80 и более баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 2026 года, увеличилось по всем предметам, при этом в некоторых дисциплинах отмечен рост числа стобалльников.
Основной период ЕГЭ 2026 завершается 19 июня. 22−25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля — дни для пересдачи одного любого предмета по выбору выпускника.