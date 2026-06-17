Музаев рассказал, что на ЕГЭ в 2026 году не было нерешаемых заданий

«Нерешаемых, так называемых “гробовых” заданий не было. Статистика, которая есть у нас сейчас, в том числе и по математике уже идет обработка, говорит о том, что процент решения всех заданий, которые были в этом году на состоявшихся экзаменах, нормальный по сравнению с другими заданиями и другими годами», — сказал Музаев.