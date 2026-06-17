Телеканал Al Arabiya опубликовал меморандум между США и Ираном

Телеканал Al Arabiya во вторник, 16 июня, опубликовал меморандум между Соединенными Штатами и Ираном, который готовится к подписи 19 июня.
— Al Arabiya English получил копию соглашения из 14 пунктов, которое будет подписано в пятницу между Вашингтоном и Тегераном, — сказано в статье.
Соединенные Штаты Америки обещают, что по мере продвижения переговоров к финальному соглашению замороженные или ограниченные иранские активы будут разблокированы и станут полностью доступными. Они могут быть использованы для платежей, определяемых Центробанком Ирана, и будут доступны в полном объеме, говорится в публикации.
Он отметил, что мировое сообщество заинтересовано в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, международной логистики и энергетики, поэтому многие страны уже поддержали договоренности.