Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телеканал Al Arabiya опубликовал меморандум между США и Ираном

Телеканал Al Arabiya во вторник, 16 июня, опубликовал меморандум между Соединенными Штатами и Ираном, который готовится к подписи 19 июня.

Телеканал Al Arabiya во вторник, 16 июня, опубликовал меморандум между Соединенными Штатами и Ираном, который готовится к подписи 19 июня.

— Al Arabiya English получил копию соглашения из 14 пунктов, которое будет подписано в пятницу между Вашингтоном и Тегераном, — сказано в статье.

Соединенные Штаты Америки обещают, что по мере продвижения переговоров к финальному соглашению замороженные или ограниченные иранские активы будут разблокированы и станут полностью доступными. Они могут быть использованы для платежей, определяемых Центробанком Ирана, и будут доступны в полном объеме, говорится в публикации.

Ранее младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков выразил мнение, что на данный момент факт оформления меморандума между США и Ираном можно считать важным событием, если документ полноценно согласуют и подпишут.

Он отметил, что мировое сообщество заинтересовано в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, международной логистики и энергетики, поэтому многие страны уже поддержали договоренности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше