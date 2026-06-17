Телеканал Al Arabiya опубликовал меморандум между США и Ираном

Соединенные Штаты Америки обещают, что по мере продвижения переговоров к финальному соглашению замороженные или ограниченные иранские активы будут разблокированы и станут полностью доступными. Они могут быть использованы для платежей, определяемых Центробанком Ирана, и будут доступны в полном объеме, говорится в публикации.