Россияне добровольно отдают детей в детские дома: вот в чём причины

«Семьи должны понимать, что у нас в стране тысячи мер поддержки. И если вы видите, что вам тяжело и вы не справляетесь, то всегда можно найти службу соцподдержки в администрации вашего региона либо обратиться в семейный МФЦ. Если вдруг в соцучреждении вам сказали, что помощи нет, обращайтесь к НКО», — сказала изданию депутат Госдумы Татьяна Буцкая.