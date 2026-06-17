Новые автобусы выходят на маршруты в Хабаровске

В Хабаровске 12 новых автобусов среднего класса будут ходить по маршрутам №№ 68, 71, 82, 89. Закупаемый для городских маршрутов транспорт соответствует современным требованиям и оснащен всем необходимым для удобства пассажиров. Автобусы имеют доступную среду для заезда маломобильных граждан — низкий пол. Также они оборудованы автоинформаторами, электронными табло, кондиционерами, аудио— и видеорегистраторами.
«Согласно распоряжению мэра города Сергея Анатольевича, срок эксплуатации закупаемых автобусов не должен превышать нормативный — 10 лет. В этом году нам предстоит заменить около 90 единиц транспорта: порядка 30 автобусов мы уже заменили с начала года», — рассказал начальник городского управления промышленности и транспорта Владимир Ощановский.
Новые машины были закуплены у отечественных производителей ПАЗ «Вектор NEXT» и СИМАЗ.
«Данные автобусы мы закупаем последние 2 года, и они высоко зарекомендовали себя: что со стороны пассажиров, что со стороны водителей», — отметил специалист по безопасности дорожного движения в ИП «Рябцев» Дмитрий Рябцев.
«По требованиям законодательства на линии должны выходить исключительно новые транспортные средства. Ответственные компании полностью соблюдают это соглашение. Для нас забота о комфорте пассажиров общественного транспорта — это ключевая задача. С перевозчиками, которые ещё не приступили к обновлению, мы будем работать в рамках наших полномочий и продолжим развивать сотрудничество в направлении модернизации автопарка», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что жителей Хабаровска предупредили об очередном повышении стоимости проезда в автобусах. О своих планах заявили два перевозчика. На маршрутах №№ 13, 16В-1, 29К тариф вырастет до 60 рублей уже с 18 июня, а с 1 июля за проезд в автобусе № 89 надо будет раскошелиться на 67 рублей.