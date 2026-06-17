Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В штате Делавэр началась стрельба в больнице, пострадали два человека

В США при стрельбе в больнице ранены два человека.

Источник: Комсомольская правда

Власти американского города Уилмингтона в штате Делавэр сообщили о двух пострадавших в результате стрельбы, произошедшей в местной больнице.

«На данный момент полиция обнаружила двух пострадавших от огнестрельных ранений», — говорится в сообщении в соцсетях.

Доступ на территорию больницы закрыт. Полиция призывает граждан обходить этот район стороной. По информации телеканала ABC со ссылкой на источники, ведется поиск подозреваемого.

Кроме этого, накануне произошла стрельба в торговом центре города Гринвилл в американском штате Южная Каролина. В результате инцидента ранения получили несколько человек. Правоохранители оперативно задержали нескольких подозреваемых.

При этом два человека были также ранены при стрельбе в медицинском центре города Сан-Хосе в штате Калифорния в США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше