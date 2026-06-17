Врач из Приморья рассказала об опасности вейпов после смерти подростка

«Дети более чувствительны к действию никотина. Если считается, что смертельная доза никотина 60 миллиграммов, то для ребенка достаточно и 10 миллиграммов никотина. Дети не контролируют употребление никотина. Дозировку, которую они получат в тот или иной момент, никто проконтролировать не может. И это колоссально опасно для ребенка», — рассказала врач — психиатр-нарколог Лариса Юркасова.