Юрист Сбитнев рассказал, как вернуть деньги за нежелательную подписку

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр можно вернуть, обратившись в поддержку сервиса, Роспотребнадзор или суд. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
Юрист напомнил, что с 1 марта 2026 года в России действует запрет на автоматические списания за подписки без явного согласия пользователя. Онлайн-кинотеатр нарушает права потребителя, если списывает денежные средства без его разрешения.
«В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии согласия на это или при отзыве такого согласия для защиты своих прав потребитель может выполнить ряд действий — обратиться в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса при обращении в поддержку или с помощью официальной электронной почты, — сказал Сбитнев. — Если потребителю было отказано, то необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру. В случае неудовлетворения требования необходимо обращаться в суд с иском о взыскании с онлайн-кинотеатра неосновательного обогащения, а также морального вреда, штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке».
Собеседник агентства отметил, что потребитель может также обратиться в Роспотребнадзор, указав, что его права нарушены недобросовестными действиями онлайн-кинотеатра. «Еще можно обратиться в банк, если согласие не давалось или было отозвано, с заявлением об оспаривании операций, приложив доказательства отзыва согласия. В ряде случаев банки сами отменяют операции и возвращают денежные средства. Важно, чтобы потребитель сам не дал согласие на автоматическое списание денежных средств в последующие периоды при наличии возможности отказаться от автопролонгации договора», — добавил он.
Сбитнев подчеркнул, что, если пользователь ранее давал согласие на автоматическое списание, но позже передумал, то его можно отозвать через сайт или приложение сервиса.