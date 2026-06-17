Юрист Сбитнев рассказал, как вернуть деньги за нежелательную подписку

«В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии согласия на это или при отзыве такого согласия для защиты своих прав потребитель может выполнить ряд действий — обратиться в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса при обращении в поддержку или с помощью официальной электронной почты, — сказал Сбитнев. — Если потребителю было отказано, то необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру. В случае неудовлетворения требования необходимо обращаться в суд с иском о взыскании с онлайн-кинотеатра неосновательного обогащения, а также морального вреда, штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке».