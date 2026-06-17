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ЛДПР призвала закрепить стандарт доступности КТ и МРТ для жителей малых городов

Лидер партии Леонид Слуцкий считает, что меры позволят сделать качественную медицинскую помощь доступнее независимо от места проживания граждан.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить единый федеральный стандарт медицинской диагностики для населенных пунктов с численностью от 10 тыс. человек. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«ЛДПР требует установить федеральный стандарт оснащения медицинским диагностическим оборудованием населенных пунктов с численностью от 10 тыс. человек. Должно быть все необходимое — КТ, МРТ, эндоскопия и функциональная диагностика», — сказал Слуцкий ТАСС.

Как отмечается в обращении, современные методы диагностики доступны в основном в крупных медицинских центрах, тогда как жителям небольших населенных пунктов зачастую приходится ждать обследований или ездить в другие города. «Кроме того, по данным Минздрава, почти четверть оборудования в медицинских организациях используется более 10 лет, что совершенно недопустимо», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Он также предложил предусмотреть отдельное финансирование закупки диагностической техники в рамках программ модернизации здравоохранения и установить контроль за соблюдением новых стандартов.

По мнению Слуцкого, предлагаемые меры позволят быстрее выявлять заболевания, сократить очереди на обследования и сделать качественную медицинскую помощь доступнее независимо от места проживания граждан. «У всех жителей нашей страны должна быть возможность проходить обследования и вовремя получать необходимое лечение», — заключил парламентарий.

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