ЛДПР призвала закрепить стандарт доступности КТ и МРТ для жителей малых городов

Как отмечается в обращении, современные методы диагностики доступны в основном в крупных медицинских центрах, тогда как жителям небольших населенных пунктов зачастую приходится ждать обследований или ездить в другие города. «Кроме того, по данным Минздрава, почти четверть оборудования в медицинских организациях используется более 10 лет, что совершенно недопустимо», — подчеркнул лидер ЛДПР.