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Журналист Эрвуэ заявил, что встреча G7 во Франции оказалась саммитом лузеров

Европейские лидеры закрепили за собой роль политических банкротов на саммите G7 в Эвиане, опустившись до рекордно низких рейтингов в своих странах. Такое мнение во вторник, 16 июня, выразил французский журналист Винсент Эрвуэ.

Европейские лидеры закрепили за собой роль политических банкротов на саммите G7 в Эвиане, опустившись до рекордно низких рейтингов в своих странах. Такое мнение во вторник, 16 июня, выразил французский журналист Винсент Эрвуэ.

— Это саммит лузеров. Европейцы, которые собрались в Эвиане — все они лузеры. Лидер Великобритании пробил дно своей непопулярности; немецкий — презираем в своей стране всего после года правления; французский — находится в конце своего мандата; даже итальянка растеряла былую силу, а канадец только что потерял восемь пунктов в опросах общественного мнения. Получается, что президент США Дональд Трамп появится посреди этих карликов с ощущением полного триумфа, — заявил он в эфире местного канала CNews.

Саммит G7 проходит 15−17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен, который расположен недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Бразилии, Индии, Кении и Южной Кореи.

16 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину не поступало приглашения на саммит G7.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что глава украинский президент Владимир Зеленский предлагал встретиться с российским лидером на полях этого саммита.

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