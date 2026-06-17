Европейские лидеры закрепили за собой роль политических банкротов на саммите G7 в Эвиане, опустившись до рекордно низких рейтингов в своих странах. Такое мнение во вторник, 16 июня, выразил французский журналист Винсент Эрвуэ.
— Это саммит лузеров. Европейцы, которые собрались в Эвиане — все они лузеры. Лидер Великобритании пробил дно своей непопулярности; немецкий — презираем в своей стране всего после года правления; французский — находится в конце своего мандата; даже итальянка растеряла былую силу, а канадец только что потерял восемь пунктов в опросах общественного мнения. Получается, что президент США Дональд Трамп появится посреди этих карликов с ощущением полного триумфа, — заявил он в эфире местного канала CNews.
Саммит G7 проходит 15−17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен, который расположен недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Бразилии, Индии, Кении и Южной Кореи.
16 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину не поступало приглашения на саммит G7.
Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что глава украинский президент Владимир Зеленский предлагал встретиться с российским лидером на полях этого саммита.