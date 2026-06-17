Журналист Эрвуэ заявил, что встреча G7 во Франции оказалась саммитом лузеров

— Это саммит лузеров. Европейцы, которые собрались в Эвиане — все они лузеры. Лидер Великобритании пробил дно своей непопулярности; немецкий — презираем в своей стране всего после года правления; французский — находится в конце своего мандата; даже итальянка растеряла былую силу, а канадец только что потерял восемь пунктов в опросах общественного мнения. Получается, что президент США Дональд Трамп появится посреди этих карликов с ощущением полного триумфа, — заявил он в эфире местного канала CNews.