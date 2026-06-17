Комсомольские нефтяники приняли участие в праздничных патриотических акциях

В честь двойного праздника — Дня России и Дня города — на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе (входит в состав компании «Роснефть») прошли патриотические акции.
В ознаменование Дня России нефтяники отправились в велопробег «Под флагом державы». Заводчане и их дети с российскими триколорами проехали вдоль тех мест, где почти 100 лет назад располагался поселок первых строителей предприятия и Города юности. Целью путешествия была база отдыха «Снежинка», расположенная на вершине сопки. Там сотрудники КНПЗ подняли государственный флаг РФ в знак любви и уважения к своей стране и родному городу.
Основная часть пути пролегала по живописным дорожкам дачного поселка и лесным тропам. Несмотря на небольшую протяженность маршрута — всего-то около восьми километров, он получился по-настоящему спортивным. Нефтяникам пришлось преодолевать затяжной и довольно крутой подъем. Самые подготовленные заводчане еще совершили заезд по пересеченной местности.
А 10 июня сотрудники КНПЗ вместе с представителями администрации города, крупных предприятий и образовательных учреждений приняли участие в акции по благоустройству сквера Трудовой Славы. Нефтяники высадили саженцы калины вдоль пешеходной дорожки недалеко от стелы «Комсомольск-на-Амуре — город трудовой доблести». Совсем скоро деревца подрастут и долгие годы будут радовать своей красотой прохожих. Напомним, это уже третья акция, которую проводят нефтяники в памятном месте у стелы.
Между тем накануне Дня России на предприятии прошла выставка ретротехники. Мотоциклы-перехватчики «Урал» и патрульный «Урал», а также автомобиль «Москвич» в советское время использовались инспекторами ГАИ. Три уникальных экземпляра автомототехники полностью восстановил сотрудник КНПЗ Андрей Жевора вместе с друзьями-единомышленниками, увлекающимися реставраторской деятельностью. Работа над проектом длилась почти два года. Всем посетителям выставки подарили ленточки с триколором и автомобильные наклейки с праздничной символикой.
Выставка милицейской автомототехники впервые прошла на территории КНПЗ. Фото: КНПЗ.
Патриотические акции, приуроченные ко Дню России, проходили в рамках празднования Года единства народов России. Сотрудники дочерних предприятий «Роснефти» организовали масштабные экологические, спортивные и культурные мероприятия в разных городах. Они объединили разные поколения россиян, символизируя единство и неделимость нашей многонациональной Родины.
Справка.
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Хабаровском крае и играет ключевую роль в обеспечении регионов Дальневосточного федерального округа разными видами горючего. Номенклатура продукции завода включает более 20 наименований.