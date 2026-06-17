Комсомольские нефтяники приняли участие в праздничных патриотических акциях

В ознаменование Дня России нефтяники отправились в велопробег «Под флагом державы». Заводчане и их дети с российскими триколорами проехали вдоль тех мест, где почти 100 лет назад располагался поселок первых строителей предприятия и Города юности. Целью путешествия была база отдыха «Снежинка», расположенная на вершине сопки. Там сотрудники КНПЗ подняли государственный флаг РФ в знак любви и уважения к своей стране и родному городу.