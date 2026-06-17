Теплоход «Здоровье» принял 892 пациента в районах Хабаровского края

Напомним, что в Хабаровском крае продолжают реализовывать и другие мероприятия по обеспечению жителей отдаленных районов медицинской помощью. Например, в мае этого года в Тугуро-Чумиканском районе открылись два новых ФАПа — в селах Удское и Тугур.