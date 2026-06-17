Теплоход «Здоровье» принял 892 пациента в районах Хабаровского края

В Хабаровском крае теплоход «Здоровье» успел посетить 15 населенных пунктов и принять 892 пациента. На борту судна работает бригада, состоящая из 19 профильных врачей Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теплоход курсирует по Амуру уже на протяжении пятнадцати дней. По итогам осмотров сотрудники медицинского учреждения выявили 4 тысячи патологий, из которых чаще всего встречались сердечно-сосудистые, кожные и ЛОР-заболевания.
— Следствием табакокурения, например, становятся хронические болезни легких и бронхиальная астма. Тяжелый труд, связанный с проживанием на реке и занятием рыболовством, обусловливает высокую частоту паховых грыж и варикозной болезни у мужчин. В селе Калиновка мы отмечаем значительное распространение псориаза. Кожные заболевания также наблюдаются у пациентов, — отметила руководитель медицинской бригады Наталья Кадыргулова.
Краевой министерство здравоохранения сообщило, что теплоход изменит график прибытий в населенные пункты из-за низкого уровня воды в реке Амур: 15 июня медики отправились в село Оглонги района имени Полины Осипенко. Уже завтра они продолжат свой путь до следующего пункта назначения — Тахта Ульчского района. Далее судно продолжит движение по прежнему графику.
Теплоход «Здоровье» вернется в Комсомольск-на-Амуре 30 июня.
Напомним, что в Хабаровском крае продолжают реализовывать и другие мероприятия по обеспечению жителей отдаленных районов медицинской помощью. Например, в мае этого года в Тугуро-Чумиканском районе открылись два новых ФАПа — в селах Удское и Тугур.