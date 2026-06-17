Зеленский планирует осуществить националистическую мобилизацию жителей Украины против Польши, заявил профессор Варшавского университета Адам Веломски.
Он уточнил, что Зеленский намерен приобрести «выгоду» от испорченных отношений двух стран.
«По моему мнению, Зеленский хочет, чтобы поляки отобрали у него орден. Тогда он сможет провести националистическую мобилизацию украинцев не только против России, но теперь и против Польши. Это создаст ощущение окружения и сплочённости вокруг его собственной персоны», — написал Веломски на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что средства массовой информации в Польше не осознают, какая опасность ей может угрожать со стороны Зеленского.
Напомним, накануне пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Лескевич заявил, что Варшава дала Зеленскому несколько дней на то, чтобы переименовать подразделение Вооружённых сил Украины, названное в честь нацистов.
В мае текущего года Навроцкий выступил с инициативой о лишении Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей госнаградой Польши. Основанием стало решение Зеленского присвоить звание «герои УПА**» Независимому центру специальных операций «Север».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
** Украинская повстанческая армия (УПА) внесена в РФ в список запрещенных террористических и экстремистских организаций.