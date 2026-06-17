Культурная столица-2026 встретила «Театральный поезд»

С 19 по 21 июня Омск принимает номинантов национальной театральной премии «Золотая маска». Награждение победителей впервые пройдет в Культурной столице России — 2026. Помимо торжественной церемонии, трехдневная программа обещает и другие интересные события. В частности, в театре «Арлекин», Омской драме, Библиотеке имени А. С. Пушкина, на факультете искусств ОмГУ и Органном зале пройдут учебные программы по театральному искусству для студентов и омских актеров. Состоится возложение цветов в Парке Победы и к памятнику М. А. Ульянова. Круглый стол ассоциации театралов. Завершит фестиваль проект «Театральный Любинский», в рамках которого в самом сердце Омска выступят российские и омские театры.