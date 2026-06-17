Культурная столица-2026 встретила «Театральный поезд»

Проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России, стал одним из крупнейших культурных событий года. Маршрут, пересекающий страну от края до края, объединил 115 театров, более пяти тысяч артистов, десятки регионов и сотни спектаклей.
Необычный состав прибыл в Культурную столицу России-2026 рано утром. Тем не менее на перроне яблоку было негде упасть, вокзал собрал толпу поклонников театра. Омск, который давно заслужил репутацию одного из ведущих театральных центров страны, на два дня превратился в пространство новых культурных открытий. Зрители увидели спектакли Новосибирского театра кукол, Томского театра куклы и актера «Скоморох», Томского театра драмы, Новосибирского театра «Старый дом», Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и Томского театра юного зрителя. Программу дополнили мастер-классы, образовательные площадки, творческие встречи и перформансы.
Подводя итоги фестивальных дней, губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что проект стал ярким событием культурной жизни региона, подарил омичам возможность познакомиться с лучшими театральными практиками соседних регионов. В свою очередь, пассажирами «Театрального поезда» стали и омские коллективы — театр «Галерка», ТЮЗ и Северный драматический театр имени М. А. Ульянова из Тары представят свои постановки в Тюмени и Кургане.
Провожая поезд, губернатор передал известному актеру и секретарю СТД России Сергею Безрукову оригинальный пазл-магнит с изображением Культурной столицы. Вместе с изображениями других регионов он украсит карту театрального маршрута, которую представят в финале проекта в Москве.
Во время гастролей Виталий Хоценко и Сергей Безруков обсудили культурные проекты Омской области. Губернатор рассказал о развитии театральной инфраструктуры и активной фестивальной деятельности не только в Омске, но и в районах региона. Шла речь и о театре в Таре и Всероссийском фестивале «Сотоварищи», который ежегодно собирает экспертов и поклонников сценического творчества со всей страны. В свою очередь Сергей Безруков высоко оценил театральные традиции Омской области, особо отметив Омский академический театр драмы.
— Приезжаю в Омск уже много лет и всегда с большим удовольствием. Здесь удивительная театральная атмосфера и замечательные зрители. Это публика, которая любит театр, понимает его и очень тонко чувствует происходящее на сцене, — признался народный артист. И пообещал, что обязательно приедет в город с новыми проектами.
Еще одно яркое событие июня — масштабный музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». На протяжении нескольких дней жители и гости региона могли наслаждаться выступлением Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР.
Владимир Спиваков привез в Омск четыре грандиозных концерта, в которые вошли лучшие произведения выдающихся классиков и современников. Впервые участницей фестиваля стала оперная дива, народная артистка России Хибла Герзмава. Еще одна яркая звезда — Кирилл Солдатов. «Такие, как этот парень, рождаются раз в сто лет», — утверждают эксперты.
Фестиваль стал продолжением договоренностей, достигнутых год назад Виталием Хоценко и Владимиром Спиваковым. С именем маэстро связана и поддержка Омской области на пути к получению статуса Культурной столицы России.
XIV фестиваль в Омске подарил публике симфонический концерт, в котором прозвучала музыка Прокофьева, Глиэра, Шостаковича. Зрители аплодировали солисткам ведущих театров страны. Полный зал собрал и концерт, посвященный творчеству композиторов-романтиков. Завершил фестиваль патриотический мультимедийный проект «Я люблю тебя, жизнь!» с участием народной артистки России Хиблы Герзмавы.
Тем временем.
С 19 по 21 июня Омск принимает номинантов национальной театральной премии «Золотая маска». Награждение победителей впервые пройдет в Культурной столице России — 2026. Помимо торжественной церемонии, трехдневная программа обещает и другие интересные события. В частности, в театре «Арлекин», Омской драме, Библиотеке имени А. С. Пушкина, на факультете искусств ОмГУ и Органном зале пройдут учебные программы по театральному искусству для студентов и омских актеров. Состоится возложение цветов в Парке Победы и к памятнику М. А. Ульянова. Круглый стол ассоциации театралов. Завершит фестиваль проект «Театральный Любинский», в рамках которого в самом сердце Омска выступят российские и омские театры.