Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске поздравили победителей турнира по художественной гимнастике

Виталий Хоценко поздравил победителей V Международного турнира по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой — «EVGENIYA CUP». Участницами двухдневных соревнований стали сильнейшие спортсменки России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Казахстана. Впервые на турнир юниорок и сеньорок приехали представительницы Словении, Сирии и Канады. Юбилейный турнир стал настоящим праздником красоты и грации.

— Я рада, что соревнования вновь проходят в Омске — в числе участниц девочки, уже побывавшие на первенствах и чемпионах Европы. Это высокий уровень. Спасибо омскому правительству, большой команде, с которой мы организовали этот турнир, — поделилась омичка, единственная в мире двукратная победительница Олимпийских игр в индивидуальном многоборье Евгения Канаева.

Сегодня 2,5 тысячи омских «художниц» мечтают повторить ее путь. И для этого есть все условия. В регионе сложилась уникальная и самобытная школа тренеров, признанная одной из лучших в мире, во главе с Героем Омской области, легендарной Верой Штельбаумс.

Завершился турнир ярким гала-шоу в постановке хореографа сборной России по художественной гимнастике Ирины Зеновки.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше