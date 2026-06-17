В Омске поздравили победителей турнира по художественной гимнастике

— Я рада, что соревнования вновь проходят в Омске — в числе участниц девочки, уже побывавшие на первенствах и чемпионах Европы. Это высокий уровень. Спасибо омскому правительству, большой команде, с которой мы организовали этот турнир, — поделилась омичка, единственная в мире двукратная победительница Олимпийских игр в индивидуальном многоборье Евгения Канаева.