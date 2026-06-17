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Супруге участника СВО помогли получить отсрочку по кредиту

Прокуратура Центрального района Хабаровска помогла местной жительнице — супруге участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Центрального района Хабаровска помогла местной жительнице — супруге участника специальной военной операции — восстановить право на отсрочку по кредитному договору. В начале 2026 года женщина обратилась в банк с соответствующим заявлением, но получила отказ, противоречащий требованиям закона, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По итогам рассмотрения обращения прокурор района направил представление руководителю кредитной организации. После вмешательства надзорного органа банк принял решение о предоставлении льготного периода кредитования с полным освобождением от уплаты платежей.

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