Супруге участника СВО помогли получить отсрочку по кредиту

Прокуратура Центрального района Хабаровска помогла местной жительнице — супруге участника специальной военной операции — восстановить право на отсрочку по кредитному договору. В начале 2026 года женщина обратилась в банк с соответствующим заявлением, но получила отказ, противоречащий требованиям закона, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.