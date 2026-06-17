13 аттракционов в Хабаровском крае не допущены к работе

«Летний сезон — время радости для детей, но не время экономить на безопасности. Мы целенаправленно провели все проверки именно сейчас, в начале июня, чтобы родители могли спокойно водить детей в парки. У 13 объектов мы выявили грубые нарушения — либо техосвидетельствование просрочено, либо регистрация вообще отсутствует. Пока владельцы не приведут документы в порядок, аттракционы работать не будут. Мы не стремимся испортить отдых, мы стремимся сделать его безопасным. Прошу родителей: если видите батут или карусель, которых нет в нашем списке, — не рискуйте здоровьем детей», — подчеркнул начальник управления государственного технического надзора главного управления Валерий Яншин.