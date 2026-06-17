13 аттракционов в Хабаровском крае не допущены к работе

С приходом устойчивого тепла и открытием парков в Хабаровском крае стартовали проверки уличных аттракционов. Инспекторы управления государственного технического надзора осмотрели более 50 зарегистрированных объектов. В список попали как большие карусели, так и надувные батуты. По итогам анализа 13 аттракционов пока не прошли проверку, их регистрация приостановлена. Родителям советуем перед покупкой билета свериться с официальным списком на сайте управления, сообщает пресс-служба ведомства.
«Летний сезон — время радости для детей, но не время экономить на безопасности. Мы целенаправленно провели все проверки именно сейчас, в начале июня, чтобы родители могли спокойно водить детей в парки. У 13 объектов мы выявили грубые нарушения — либо техосвидетельствование просрочено, либо регистрация вообще отсутствует. Пока владельцы не приведут документы в порядок, аттракционы работать не будут. Мы не стремимся испортить отдых, мы стремимся сделать его безопасным. Прошу родителей: если видите батут или карусель, которых нет в нашем списке, — не рискуйте здоровьем детей», — подчеркнул начальник управления государственного технического надзора главного управления Валерий Яншин.
В начале лета, когда парки и площадки заполняются детьми, владельцы аттракционов нередко торопятся запустить работу без полного пакета документов. Инспекторы проверили наличие приборов для измерения роста и веса, аптечек, ветромеров, журналов контроля и табличек с характеристиками. Мелкие недочёты устраняли на месте, но где эксплуатация осуществлялась без регистрации либо с просроченным (более 12 месяцев) техосвидетельствованием к предпринимателям будут применены меры вплоть до административного наказания.
Среди объектов, где регистрация приостановлена, — карусель «Хип-Хоп» на городских прудах в Хабаровске, надувные батуты в парке «Северный», на территории гостиничного комплекса «Ривьера» и в парке ООО «Арлекин» в краевой столице, батуты на площади Драматического театра и в парке «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре, а также батуты в селе Некрасовка Хабаровского района, в рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района и в селе Богородском Ульчского района.
«Если вы пришли в парк и видите батут, у которого нет регистрационного знака или дата последнего техосвидетельствования старше года — не позволяйте детям заходить на этот аттракцион. Без ежегодной проверки специалистами может отказать компрессор, порваться шов или сломаться крепление. Это реальный риск ушибов, переломов и более тяжёлых травм. Мы уже направили предостережения владельцам, и повторные инспекции пройдут в ближайшие две недели», — добавил Валерий Яншин.
Всего под надзором управления в крае — 82 аттракциона. Это и стационарные колеса обозрения, и передвижные горки, и надувные батуты, которые появляются в сёлах только летом. Ежегодная предсезонная проверка охватывает все муниципалитеты — в этом году инспекторы объехали Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Верхнебуреинский, Хабаровский и Ульчский районы. Полный реестр разрешённых объектов с актуальными датами освидетельствования опубликован на официальном сайте управления в разделе «Перечень зарегистрированных аттракционов».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске появится новый семейный аттракцион. Краевой центр станет первым городом на Дальнем Востоке, где появится такое развлекательное оборудование. Аттракцион представляет собой рельсовую конструкцию. Состав с кабинами движется по рельсам, набирая скорость. В процессе движения кабины вращаются вокруг своей оси, что создаёт эффект кручения.