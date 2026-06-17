В Хабаровском крае 20 сентября пройдут 19 избирательных кампаний

В Хабаровском крае начали подготовку к Единому дню голосования. Предстоящие выборы губернатор Дмитрий Демешин обсудил в ходе рабочей встречи с председателем краевой избирательной комиссии Ольгой Мальцевой и поделился итогами совещания в своих соцсетях.