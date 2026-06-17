В Хабаровском крае 20 сентября пройдут 19 избирательных кампаний

В Хабаровском крае начали подготовку к Единому дню голосования. Предстоящие выборы губернатор Дмитрий Демешин обсудил в ходе рабочей встречи с председателем краевой избирательной комиссии Ольгой Мальцевой и поделился итогами совещания в своих соцсетях.
В этом году региону предстоит большая избирательная кампания. Жители края будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ IX созыва, депутатов Хабаровской городской Думы, а также депутатов собраний 12 муниципальных округов.
Всего в крае запланировано 19 избирательных кампаний разного уровня. Единый день голосования назначен на 20 сентября.
Президент России Владимир Путин, напомнил глава региона, назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В этой связи для края принципиально важно обеспечить честность и прозрачность голосования, добавил он.
Ольга Мальцева сообщила, что избирательная система готова к проведению выборов. Правительство края, в свою очередь, окажет избиркому необходимую поддержку при подготовке кампании.