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В Хабаровском крае 20 сентября пройдут 19 избирательных кампаний

Губернатор Дмитрий Демешин провёл рабочую встречу с председателем краевой избирательной комиссии Ольгой Мальцевой и поделился её итогами в своих соцсетях.

В Хабаровском крае начали подготовку к Единому дню голосования. Предстоящие выборы губернатор Дмитрий Демешин обсудил в ходе рабочей встречи с председателем краевой избирательной комиссии Ольгой Мальцевой и поделился итогами совещания в своих соцсетях.

В этом году региону предстоит большая избирательная кампания. Жители края будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ IX созыва, депутатов Хабаровской городской Думы, а также депутатов собраний 12 муниципальных округов.

Всего в крае запланировано 19 избирательных кампаний разного уровня. Единый день голосования назначен на 20 сентября.

Президент России Владимир Путин, напомнил глава региона, назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В этой связи для края принципиально важно обеспечить честность и прозрачность голосования, добавил он.

Ольга Мальцева сообщила, что избирательная система готова к проведению выборов. Правительство края, в свою очередь, окажет избиркому необходимую поддержку при подготовке кампании.