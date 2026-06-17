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Во Франции обрушились на лидеров ЕС на саммите G7: «Все они — лузеры»

Журналист Эрвуэ назвал встречу G7 во Франции саммитом лузеров.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры на саммите G7 во Франции показали свою политическую несостоятельность, а их рейтинги в собственных странах достигли рекордно низких показателей. С подобным мнением выступил журналист CNews Винсент Эрвуэ.

Он отметил, что саммит в Эвиане — это саммит лузеров, поскольку все собравшиеся там европейские лидеры, по его мнению, являются таковыми.

«Это саммит лузеров, вы заметили? Европейцы, которые собрались в Эвиане — все они лузеры… Получается, что Трамп появится посреди этих карликов с ощущением полного триумфа», — говорится в сообщении.

Эрвуэ напомнил, что рейтинг британского премьера обвалился до исторического минимума, немецкий канцлер уже год вызывает неприятие у соотечественников, о слабеющем французском президенте и говорить не приходится, итальянский премьер растеряла прежнее влияние, а популярность канадского лидера рухнула на восемь пунктов.

Саммит «Большой семерки» проходит с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен.

В свою очередь ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал присутствие киевского главаря Владимира Зеленского на саммите G7.

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