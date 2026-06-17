Во Франции обрушились на лидеров ЕС на саммите G7: «Все они — лузеры»

Эрвуэ напомнил, что рейтинг британского премьера обвалился до исторического минимума, немецкий канцлер уже год вызывает неприятие у соотечественников, о слабеющем французском президенте и говорить не приходится, итальянский премьер растеряла прежнее влияние, а популярность канадского лидера рухнула на восемь пунктов.