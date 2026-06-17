Ветеринар Исайкин считает, что ИИ нельзя использовать для лечения животных

«Конечно, искусственный интеллект может быть подспорьем для врача, которое позволит точнее поставить диагноз. Однако нейросеть не должна заменять ветеринара, ее нельзя использовать для самостоятельного лечения животных. Специалист оценит состояние животного в целом, чего владелец не способен сделать сам в полном объеме. А без этого нельзя и верно задать вопрос нейросети — качество работы искусственного интеллекта в огромной степени зависит от того, как сформулирован запрос», — объяснил он.