Врач назвала самые полезные летние ягоды

«Она содержит антиоксиданты и растительные соединения, которые изучаются в связи с восстановлением после физических нагрузок и поддержанием здоровья сосудов. А еще вишня просто отлично подходит для летнего сезона: ее можно есть свежей, добавлять в каши, творог или использовать в качестве полезного перекуса», — рассказала специалист.