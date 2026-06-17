Врач назвала самые полезные летние ягоды

Летом ягоды становятся не только вкусным сезонным лакомством, но и источником витаминов, минералов и других полезных веществ. О том, какие ягоды стоит обязательно включить в рацион летом, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.
Одной из таких ягод является черника. Она содержит большое количество антоцианов — природных веществ, которые придают ягоде ее характерный темно-синий цвет. По словам врача, именно антоцианы активно изучаются в связи со здоровьем сосудов, мозга и зрения.
«Конечно, черника не восстановит зрение за неделю, как иногда обещают в интернете, но регулярно включать ее в рацион точно стоит», — подчеркнула специалист.
Другой одной из самых популярных ягод является клубника. Как рассказала врач, ее главное преимущество связано с высоким содержанием витамина С.
«В сезон всего одна порция ягод (примерно 100 г) может обеспечить значительную часть суточной потребности в этом витамине. Кроме того, клубника содержит много воды и относительно мало калорий, поэтому может стать хорошей альтернативой сладостям в жаркое время года», — рассказала Хайкина.
Если говорить о содержании витамина С, то, по словам врача, в число лидеров среди популярных ягод входит черная смородина. Помимо витамина С, она содержит большое количество антиоксидантов и растительных соединений, которые помогают защищать клетки от повреждений.
Дополнительным преимуществом специалист назвала способность смородины хорошо переносить заморозку, так что лучше запастись этой волшебной ягодой на зиму.
Другой полезной ягодой врач назвала малину за высокое содержание клетчатки, которая помогает поддерживать работу кишечника и способствует более длительному насыщению. Кроме того, малина относительно сладкая на вкус, поэтому многим людям она помогает легче отказаться от лишних десертов и выпечки в летний период.
Нередко незаслуженно остается без внимания и вишня. По словам Хайкиной, несмотря на то, что она более кислая, чем та же черешня, пользы в ней немало.
«Она содержит антиоксиданты и растительные соединения, которые изучаются в связи с восстановлением после физических нагрузок и поддержанием здоровья сосудов. А еще вишня просто отлично подходит для летнего сезона: ее можно есть свежей, добавлять в каши, творог или использовать в качестве полезного перекуса», — рассказала специалист.