«Музей тигра» скоро появится в центре Хабаровска

Учреждение разместится в новом здании из красного кирпича в стиле дореволюционного купеческого Хабаровска, которое планируется построить на месте деревянного барака по переулку Дьяченко, 9. Также там будет работать офис центра «Амурский тигр». Об этом губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин договорился с приехавшим в Хабаровск министром юстиции РФ Константином Чуйченко, который одновременно является председателем Наблюдательного совета центра «Амурский тигр». «Это прекрасное место. Напротив цветущий сквер “Город воинской славы”, рядом Тургеневская лестница и главные музеи краевой столицы. А сам переулок Дьяченко в ближайшие годы преобразится до неузнаваемости и станет настоящим украшением Хабаровска. Как того и заслуживает переулок, названный в честь основателя города», — заявил Дмитрий Демешин.