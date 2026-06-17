Приморские врачи спасли пациента сразу с двумя тяжелыми диагнозами

Житель Приморья поступил в Краевой центр диабета и эндокринных заболеваний с инсулиномой — редкой патологией поджелудочной, которая без своевременного лечения может привести к тяжелым последствиям. Во время обследования врачи обнаружили еще одну проблему — тромбоэмболию легочной артерии. Лечение этого состояния осложняло проведение необходимой операции. Тактику лечения пациента разрабатывали на нескольких консилиумах с участием специалистов Краевой клинической больницы № 2 и федеральных центров. Более недели врачи стабилизировали состояние пациента и готовили его к сложной операции. Во время операции врачи смогли удалить опухоль, сохранив сосуды и селезенку, что в подобных случаях — редкость. Показатели сахара у мужчины полностью стабилизировались, сейчас он восстанавливается.