Подростка подозревают в убийстве 12-летней девочки в Находке

В поселке Врангель на чердаке дома обнаружено тело 12 летней девочки с признаками насильственной смерти. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 12-летний подросток. Решается вопрос о проведении психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.