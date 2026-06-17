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Подростка подозревают в убийстве 12-летней девочки в Находке

В поселке Врангель на чердаке дома обнаружено тело 12 летней девочки с признаками насильственной смерти. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 12-летний подросток. Решается вопрос о проведении психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В поселке Врангель на чердаке дома обнаружено тело 12 летней девочки с признаками насильственной смерти. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 12-летний подросток. Решается вопрос о проведении психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.