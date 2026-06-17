Новосибирцам назвали популярные схемы мошенничества в сфере медицины

Фейковые онлайн-аптеки остаются одним из самых распространённых видов интернет-мошенничества в сфере медицины, предупредил в беседе с NEWS.ru директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
По его словам, летом 2025 года было выявлено 143 поддельных сайта, выдававших себя за онлайн-клиники: злоумышленники создают клоны известных учреждений, предлагая «дешёвые» лекарства или «бесплатные консультации», а после ввода данных карты деньги списываются, но заказ не поступает. Такие ресурсы часто продвигаются через рекламу и купленные отзывы.
Ещё одна серьёзная угроза — поддельные мобильные приложения, маскирующиеся под сервисы поликлиник или трекеры здоровья. Злоумышленники звонят с подменных номеров, представляются медработниками и под предлогом «записи к врачу» убеждают установить программу из стороннего источника. Такое ПО может собирать персональные данные, получать доступ к медицинской истории, а в отдельных случаях — к банковским приложениям и управлению устройством.