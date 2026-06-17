Новосибирцам назвали популярные схемы мошенничества в сфере медицины

Ещё одна серьёзная угроза — поддельные мобильные приложения, маскирующиеся под сервисы поликлиник или трекеры здоровья. Злоумышленники звонят с подменных номеров, представляются медработниками и под предлогом «записи к врачу» убеждают установить программу из стороннего источника. Такое ПО может собирать персональные данные, получать доступ к медицинской истории, а в отдельных случаях — к банковским приложениям и управлению устройством.