Японский врач назвал главную ошибку в профилактике деменции после 60 лет

ТОКИО, 17 июн — РИА Новости. Главная ошибка в профилактике деменции после 60 лет кроется в поиске какого-то основного фактора вместо комплексного контроля всех рисков, рассказал РИА Новости профессор Университета Кюсю Тосихару Ниномия.
«Важно не выделять какой-то один фактор — давление, диабет, курение, физическую активность или вес, — а управлять ими комплексно», — заявил эксперт.
Ниномия и его коллеги из Университета Кюсю и других научных центров Японии провели анализ данных 9605 жителей страны старше 65 лет. Ученые изучали, как врожденная генетика сочетается с изменяемыми факторами риска деменции, включая гипертонию, диабет, низкий индекс массы тела, инсульт в анамнезе, курение и малоподвижный образ жизни.
По словам профессора, людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть родственники с деменцией, нужно как можно раньше изменить свои привычки. Особое внимание стоит уделить профилактике гипертонии и диабета.
«Пересмотр образа жизни, профилактика и раннее лечение гипертонии и диабета связаны не только со снижением риска деменции, но и с профилактикой многих других заболеваний, включая инсульт, сердечно-сосудистые заболевания и хроническую болезнь почек», — пояснил ученый.
Профессор также подчеркнул, что чем больше у человека факторов риска, тем выше риск деменции. Поэтому менять образ жизни нужно комплексно — независимо от того, есть ли у человека генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера.