Минпросвещения планирует включить фиджитал-спорт в школьную программу

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Фиджитал-спорт может войти в школьную программу как вариативный модуль после апробации, первые результаты которой оцениваются положительно, заявил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.
«Сейчас проходит апробация фиджитал-модуля. Если она покажет положительные результаты, фиджитал спорт может войти как вариативный модуль в школьную программу», — сказал Бугаев.
По его словам, сейчас в пилотном проекте по фиджитал-спорту принимают участие 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы.
«Еще впереди следующий учебный год. Мы посмотрим, как у нас эта система будет работать. Но еще раз подчеркну, у нас первые результаты очень неплохие», — отметил Бугаев.
Он объяснил, что задача фиджитал-спорта — оторвать ребенка от компьютера и вывести его на улицу, мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта.