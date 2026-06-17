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Минпросвещения планирует включить фиджитал-спорт в школьную программу

Фиджитал-спорт может войти в школьную программу после апробации.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Фиджитал-спорт может войти в школьную программу как вариативный модуль после апробации, первые результаты которой оцениваются положительно, заявил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.

«Сейчас проходит апробация фиджитал-модуля. Если она покажет положительные результаты, фиджитал спорт может войти как вариативный модуль в школьную программу», — сказал Бугаев.

По его словам, сейчас в пилотном проекте по фиджитал-спорту принимают участие 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы.

«Еще впереди следующий учебный год. Мы посмотрим, как у нас эта система будет работать. Но еще раз подчеркну, у нас первые результаты очень неплохие», — отметил Бугаев.

Он объяснил, что задача фиджитал-спорта — оторвать ребенка от компьютера и вывести его на улицу, мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта.