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Ирина Волк: Хабаровские полицейские ликвидировали техузлы связи мошенников в двух городах

Незаконные узлы связи были оборудованы в арендованных квартирах в Хабаровске и в Москве.

Источник: AmurMedia

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Хабаровскому краю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России пресекли деятельность группы техподдержки телефонных мошенников. Трое соучастников подозреваются в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, сообщает пресс-центр УМВД России.

«Предварительно установлено, что житель Хабаровска и двое жителей Московской области выполняли функции технических администраторов. Они обеспечивали работу терминалов пропуска трафика, которые используются аферистами для мошеннических действий в отношении граждан Российской Федерации. За денежное вознаграждение злоумышленники размещали в устройстве сим-карты сотовых операторов и предоставляли абонентские номера преступникам. Незаконные узлы связи были оборудованы в арендованных квартирах, расположенных на территории Хабаровска и Москвы», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более двух тысяч сим-карт различных операторов связи, 10 сим-боксов, 8 сотовых телефонов, 4 видеокамеры, 3 ноутбука, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Одного подозреваемого полицейские задержали в Хабаровске при участии сотрудников Росгвардии. Двое других были задержаны в столице.

«Следователем СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 274.3 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении хабаровчанина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Один фигурант из Московской области находится под домашним арестом, другой — заключен под стражу», — сообщила Ирина Волк.

Ранее ИА AmurMedia сообщала, что полиция вычислила несовершеннолетнего «связиста» аферистов, прибывшего в Саранск из Хабаровского края. Вербовщики оплатили 17-летнему студенту перелёт из Хабаровска до Москвы, а также поездку на такси до Саранска. Они же отправили ему транспортной компанией оборудование, необходимое для обеспечения работы мошеннических кол-центров, находящихся за пределами России.

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