Ирина Волк: Хабаровские полицейские ликвидировали техузлы связи мошенников в двух городах

«Следователем СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 274.3 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении хабаровчанина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Один фигурант из Московской области находится под домашним арестом, другой — заключен под стражу», — сообщила Ирина Волк.