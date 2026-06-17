Читатели французской газеты Le Figaro оставили свои комментарии под публикацией, посвящённой новой контрактную систему в ВСУ, о которой ранее было объявлено на Украине. Согнало нововведению военнослужащие, которые не подпишут новые контракты, будут служить до общей демобилизации. Те, кто перейдёт на новую систему, смогут уйти с военной службы по истечении срока контракта.