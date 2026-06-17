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Читатели Le Figaro раскритиковали новую систему контрактов в ВСУ

Читатели газеты Le Figaro, комментируя новую систему контрактов в ВСУ, обратили внимание на ситуацию с потерями в рядах украинских формирований.

Источник: Аргументы и факты

Читатели французской газеты Le Figaro оставили свои комментарии под публикацией, посвящённой новой контрактную систему в ВСУ, о которой ранее было объявлено на Украине. Согнало нововведению военнослужащие, которые не подпишут новые контракты, будут служить до общей демобилизации. Те, кто перейдёт на новую систему, смогут уйти с военной службы по истечении срока контракта.

Один из пользователей, отреагировавших на статью, заявил, что украинские чиновники отправили собственных детей заграницу, чтобы те не попали на передовую.

«Их призывники из состава номенклатуры сидят в Дубае, Катаре, Аргентине. Во Франции будет то же самое: наши элиты спрячут своих отпрысков подальше», — написал он.

Другой комментатор выразил мнение, что Европа стремится к тому, чтобы боевые действия продолжались.

«Евросоюз открыто поддерживает Украину деньгами и оружием. На деле это означает: конфликт будет длиться до последнего украинца», — отметил читатель.

Ещё один пользователь обвинил Владимира Зеленского в том, что тот отвергает позицию молодёжи, которая, по его словам, выступает за урегулирование.

«Молодые украинцы хотят мира. Однако Зеленский говорит “нет”», — подчеркнул комментатор.

Некоторые читатели заявили, что обратили внимание на ситуацию с потерями в рядах украинских формирований.

«Это логично. Зачем предлагать бессрочные контракты тем, кто скоро умрет?» — добавил один из пользователей.

Напомним, в феврале на Украине начали набор добровольцев в ВСУ на контрактной основе молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. В июне киевский режим запустил двухлетний проект, согласно которому иностранцы и лица без гражданства смогут заключать контракты на службу в силовых структурах без обязательного медицинского и психологического отбора.

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