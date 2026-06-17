Новосибирским выпускникам рассказали о порядке апелляции на результаты ЕГЭ-2026

Согласно утвержденному порядку, заявление необходимо подать в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов, сообщает РИА Новости. Для этого нужно обратиться, к примеру, в свою школу или по месту, где участник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Кроме того, документ предусматривает возможность подачи апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий.