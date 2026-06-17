Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске у строящегося крематория сняли забор

На участке за 296,5 тыс. рублей в месяц продолжается подготовка объекта, застройщиком выступает московская компания.

Источник: Om1 Омск

В Омске у здания строящегося крематория демонтировали строительное ограждение. На это обратил внимание «СуперОмск». Вероятно, здание практически полностью готово и его ожидает лишь чистовая отделка. Ранее сообщалось, что крематорий в Омске сдадут в эксплуатацию в августе-сентябре. Стоимость кремации, по данным на весну 2025 года, будет составлять около 26 000 рублей.

По данным открытых источников, застройщиком выступает московское ООО «Помощь». Земельный участок площадью 8,3 тыс. кв. м компания арендует под строительство за 296,5 тыс. рублей в месяц.

Генеральным директором и совладельцем организации является Алексей Сулоев. Он также занимает должность президента Ассоциации крематориев и пост вице-президента Союза похоронных организаций и крематориев.