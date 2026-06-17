В Омске у строящегося крематория сняли забор

В Омске у здания строящегося крематория демонтировали строительное ограждение. На это обратил внимание «СуперОмск». Вероятно, здание практически полностью готово и его ожидает лишь чистовая отделка. Ранее сообщалось, что крематорий в Омске сдадут в эксплуатацию в августе-сентябре. Стоимость кремации, по данным на весну 2025 года, будет составлять около 26 000 рублей.