В Новосибирске зафиксировано значительное повышение цен на топливо

В среднем по Новосибирску бензин АИ-92 подорожал на 0,65 рубля. Аналогичный рост отмечен и для АИ-95. Стоимость дизельного топлива продемонстрировала более значительные колебания: от 0,30 до 1,74 рубля, в зависимости от сети и типа топлива.