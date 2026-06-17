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В Новосибирске зафиксировано значительное повышение цен на топливо

Сильнее всего подорожал дизель.

Источник: НДН.ИНФО

В свете обсуждений возможного дефицита топлива в различных регионах России, Новосибирск также столкнулся с существенным ростом цен на горючее.

В среднем по Новосибирску бензин АИ-92 подорожал на 0,65 рубля. Аналогичный рост отмечен и для АИ-95. Стоимость дизельного топлива продемонстрировала более значительные колебания: от 0,30 до 1,74 рубля, в зависимости от сети и типа топлива.

Годовая динамика показывает, что даже ежемесячный рост на 60−70 копеек может привести к увеличению цен на 11−15%. Владельцы дизельных автомобилей ощутили особенно значительное увеличение расходов.

Бензин остаётся одним из ключевых товаров, оказывающим значительное влияние на экономику. Рост его стоимости неизбежно сказывается на цене доставки товаров и продуктов, что, в свою очередь, влияет на стоимость стройматериалов, коммунальных услуг и конечной продукции, сообщает Сиб.фм.

Татьяна Картавых