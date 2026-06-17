Росгвардейцы помогли найти пропавшего пятилетнего мальчика в Находке

Отмечается, что за последнюю неделю подразделения вневедомственной охраны по Приморскому краю 184 раза выезжали на охраняемые объекты по сигналу «Тревога». Группы задержания передали в полицию 117 человек: 32 — по подозрению в совершении преступлений, 70 — за административные правонарушения.