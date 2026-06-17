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Росгвардейцы помогли найти пропавшего пятилетнего мальчика в Находке

Ребёнок потерялся на прогулке с бабушкой.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли и вернули родным потерявшегося ребёнка в Находке. Пятилетний мальчик пропал с детской площадки, временно выйдя из поля зрения бабушки, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.

«Обеспокоенная женщина сразу обратилась в полицию, откуда информация поступила всем нарядам наружных служб. Сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место происшествия, узнали приметы ребёнка, провели опрос очевидцев и организовали поиск на прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Уже через непродолжительное время мальчика обнаружили невредимым у крупного торгового центра на улице Сидоренко. Сотрудники Росгвардии лично доставили малыша к бабушке.

Отмечается, что за последнюю неделю подразделения вневедомственной охраны по Приморскому краю 184 раза выезжали на охраняемые объекты по сигналу «Тревога». Группы задержания передали в полицию 117 человек: 32 — по подозрению в совершении преступлений, 70 — за административные правонарушения.