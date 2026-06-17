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Омбудсмен взяла на контроль два убийства школьниц в Приморье

Омбудсмен взяла на личный контроль два случая убийства школьниц в Приморье.

Источник: РИА Новости

Два случая убийства школьниц в Приморье взяты на личный контроль уполномоченным по правам ребенка в регионе Ольгой Романовой. Во вторник сообщалось о задержании двух подростков по делам об убийстве школьниц в Партизанске и поселке Врангель. Романова заявила, что оба случая находятся на ее личном контроле, и назвала ситуацию экстраординарной, требующей всестороннего внимания.

Омбудсмен отметила, что конфликты между детьми стали перерастать в трагедии, и подчеркнула необходимость учить детей строить отношения как в дружбе, так и в симпатиях и антипатиях. Она выразила соболезнования семьям погибших.

СУ СКР сообщило о находке тела 12-летней девочки на чердаке дома в поселке Врангель. Подросток задержан по подозрению в убийстве и признал свою вину. Решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «халатность».

В Партизанске подросток обвиняется в убийстве девочки в состоянии алкогольного опьянения. Он арестован. Правоохранительные органы сообщили, что мальчику 15 лет, а девочке было 16 лет, оба — школьники.