Омбудсмен взяла на контроль два убийства школьниц в Приморье

Два случая убийства школьниц в Приморье взяты на личный контроль уполномоченным по правам ребенка в регионе Ольгой Романовой. Во вторник сообщалось о задержании двух подростков по делам об убийстве школьниц в Партизанске и поселке Врангель. Романова заявила, что оба случая находятся на ее личном контроле, и назвала ситуацию экстраординарной, требующей всестороннего внимания.