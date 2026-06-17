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«Кайрат» сделал заявление перед последним матчем Дастана Сатпаева

Алматинский «Кайрат» объявил о прощальном матче казахстанского нападающего Дастана Сатпаева перед переходом в лондонский клуб «Челси», который станет следующим этапом в его профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, в среду, 17 июня, на Центральном стадионе Алматы состоится перенесенный матч 17-го тура КПЛ, в котором «Кайрат» примет петропавловский «Кызылжар».

«Прощальный матч Дастана Сатпаева за “Кайрат” — уже завтра! Последний шанс увидеть нашего воспитанника в “желто-черной” футболке и проводить его в новый этап карьеры», — сообщила пресс-служба «Кайрата».

Перед очной встречей алматинский клуб имеет в активе 27 очков после 14 проведенных игр, тогда как «Кызылжар» набрал 15 очков в 13 матчах.

Ранее определился первый соперник «Кайрата» в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.