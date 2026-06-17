Пять рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево

Также задержали несколько прибывающих рейсов. Из Москвы (Домодедово) S7 2511 перенесли с 03:45 на 08:30, а S7 2513 — с 07:05 на 08:25. Рейс из Шереметьево DP 6525 вместо 07:35 вылетит в 07:55. Из Хабаровска S7 5240 сдвинули с 08:40 на 08:45, а из Антальи ZF 448 — с 08:50 на 10:07.