Пять рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево

В новосибирском аэропорту Толмачево 17 июня задержали девять рейсов. Два рейса в Сочи и Анталью отменили. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
По информации табло, рейсы Новосибирск — Сочи под номерами SU 6642 и FV 6642 должны были вылететь в 06:45, но их перенесли на 17:50. Рейс в Москву (Шереметьево) SU 1307 сдвинули с 10:05 на 11:50. Вылет в Анталью ZF 447 вместо 10:50 запланировали на 11:50.
Также задержали несколько прибывающих рейсов. Из Москвы (Домодедово) S7 2511 перенесли с 03:45 на 08:30, а S7 2513 — с 07:05 на 08:25. Рейс из Шереметьево DP 6525 вместо 07:35 вылетит в 07:55. Из Хабаровска S7 5240 сдвинули с 08:40 на 08:45, а из Антальи ZF 448 — с 08:50 на 10:07.
Кроме того, отменили два рейса. Новосибирск — Сочи под номером DP 312, запланированный на 09:30, и обратный рейс Сочи — Новосибирск DP 311 на 08:40 не состоятся.