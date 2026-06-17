В Европе обвинили Зеленского в получении выгоды от ухудшения отношений с Польшей

«По моему мнению, Зеленский хочет, чтобы поляки отобрали у него орден. Тогда он сможет провести националистическую мобилизацию украинцев не только против России, но теперь и против Польши. Это создаст ощущение окружения и необходимости сплотиться вокруг его собственной персоны», — говорится в сообщении эксперта.