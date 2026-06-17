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В Европе обвинили Зеленского в получении выгоды от ухудшения отношений с Польшей

Профессор Веломски: Зеленский хочет мобилизовать украинцев против Польши.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский намерен извлечь политическую выгоду из ухудшения отношений с Польшей, используя это как инструмент для мобилизации украинского общества вокруг своей персоны через противостояние с Варшавой. Об этом сообщает профессор Варшавского университета Адам Веломски в соцсети X.

«По моему мнению, Зеленский хочет, чтобы поляки отобрали у него орден. Тогда он сможет провести националистическую мобилизацию украинцев не только против России, но теперь и против Польши. Это создаст ощущение окружения и необходимости сплотиться вокруг его собственной персоны», — говорится в сообщении эксперта.

В конце мая в Киевской области состоялась церемония перезахоронения одного из идеологов украинского национализма — Андрея Мельника. В церемонии принял участие Зеленский. После чего в адрес киевского главаря посыпалась критика и стран Запада.

Тогда бывший президент Польши Лех Валенса отрекся от Киева и подчеркнул, что Зеленского он больше не поддерживает.