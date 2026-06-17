В Госдуме рассказали, как Трудовой кодекс защищает одиноких родителей

«С 2024 года Трудовой кодекс прямо запрещает увольнять одинокого родителя по инициативе работодателя. Запрет на увольнение распространяется на несколько категорий работников: одинокую мать, воспитывающую ребенка в возрасте до 16 лет, отца, который воспитывает детей без матери (в аналогичных возрастных пределах), опекуна или попечителя, фактически выполняющего родительские обязанности без второго родителя», — сказал Свищев.
Парламентарий отметил, что запрет на увольнение по инициативе работодателя распространяется и на увольнение по результатам испытательного срока. По словам Свищева, если одинокого родителя приняли на работу с испытанием, а потом решили уволить как не прошедшего испытание, то это незаконно.
«Если одинокий родитель воспитывает ребенка-инвалида, защита от увольнения действует до достижения ребенком 18 лет независимо от того, работает второй родитель или нет», — уточнил он.
Свищев добавил, что, если работодатель пытается уволить одинокого родителя, то сотрудник вправе потребовать письменное обоснование увольнения, а также обратиться в государственную инспекцию труда. Кроме того, можно подать иск в суд о восстановлении на работе. Депутат подчеркнул, что судебная практика в таких спорах, как правило, на стороне работника.
«Одинокий родитель — человек, на котором держится вся семья. Он один кормит, одевает, лечит и водит в школу. И если его внезапно уволят, под удар попадает ребенок. Государство эту ситуацию не оставит без внимания», — заключил он.