В Госдуме рассказали, как Трудовой кодекс защищает одиноких родителей

Парламентарий отметил, что запрет на увольнение по инициативе работодателя распространяется и на увольнение по результатам испытательного срока. По словам Свищева, если одинокого родителя приняли на работу с испытанием, а потом решили уволить как не прошедшего испытание, то это незаконно.