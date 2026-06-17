Глава Роспотребнадзора рассказала, почему нужно сдать клеща на анализ

«Клещи представляют опасность только тогда, когда они являются переносчиками вирусов… Всегда можно понять, чем заражен клещ, который на вас напал. Для этого мы отработали целый ряд рекомендаций. Нужно аккуратно снять клеща, упаковать его во флакончик, плотно закрыть и принести в лабораторию», — сказала Попова.