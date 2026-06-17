Мощные французы во главе с Мбаппе. Как трехцветные одолели сборную Сенегала

Победный гол в ворота сенегальцев Мбаппе забил с роскошной голевой передачи Майкла Олисе, которого признали лучшим игроком встречи. Кроме ассиста у Олисе не было результативных действий, но своей игрой он заслужил эту награду. Майкл занял привычную позицию на фланге, но действовал не как классический вингер, а как плеймейкер, играющий на бровке. Каждое действие Олисе было предельно осмысленным: он не бегал впустую, а постоянно искал свободные зоны, стягивал на себя защитников и тут же отдавал мяч туда, где давление соперника падало до минимума. Именно эта способность разгонять атаки и стала главным оружием сборной Франции во втором тайме. Помимо голевой передачи на Мбаппе Олисе выдал еще несколько шикарных пасов и вполне наиграл на ассистентский хет-трик.