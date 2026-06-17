Мощные французы во главе с Мбаппе. Как трехцветные одолели сборную Сенегала

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Один из главных фаворитов чемпионата мира по футболу — сборная Франции — обыграла команду Сенегала в своем первом матче на турнире. Победа получилась уверенной по счету (3:1), но при этом непростой. О сложностях французов и упорном сопротивлении сенегальцев — в материале ТАСС.
Нынешний чемпионат мира имеет особое значение для сборных Франции и Сенегала. Первые прощаются с Дидье Дешамом, который при всей критике в свой адрес добился выдающихся результатов за 14 лет у руля национальной команды. Вторые жаждут добиться успеха после отнятой у них победы на Кубке африканских наций. Если опираться исключительно на спортивную составляющую, то коллектив из Сенегала является сильнейшей командой из Африки, поэтому его матч против звездного состава французов по статусу является одним из самых главных в первом туре ЧМ. Добавлял данной афише ярких красок и тот факт, что многие футболисты трехцветных имеют сенегальские корни.
Два разных тайма.
Игра, изначально обещавшая получиться напряженной, действительно оправдала ожидания, предоставив зрителям два совершенно разных по характеру тайма. Сенегальская команда начала матч с невероятной энергией и напором. В первой половине встречи «Львы Теранги» демонстрировали более зрелый и осмысленный футбол, создавая у ворот французов опаснейшие моменты. Их быстрые атаки через длинные забросы на Исмаила Сарра были угрозой для ворот подопечных Дидье Дешама, которые сами в атаке ничего не создали.
После перерыва картина на поле полностью поменялась. На поле вышла совершенно другая французская сборная, которая сразу завладела инициативой и включилась на полную. Быстрые контратаки, умелое использование свободного пространства и индивидуальное мастерство игроков привели к целому ряду голевых моментов. Французы методично расшатывали оборону соперника, и было очевидно, что их настойчивость рано или поздно принесет свои плоды.
Счет мог быть открыт еще на 59-й минуте, когда Садио Мане зацепил в штрафной площади в подкате Килиана Мбаппе, не коснувшись мяча, однако арбитр встречи Алиреза Фагани решил, что фола не было.
Тем не менее во второй половине второго тайма, когда сенегальцы, видимо, начали уставать от постоянного давления, сборная Франции сумела реализовать свое игровое преимущество. Как итог, более звездная и опытная команда смогла одержать победу, доказав свое умение адаптироваться к непростому сопернику. А наибольшую роль в успехе трехцветных сыграли два человека.
Рекорды Мбаппе и монструозный Олисе.
Нападающий испанского «Реала» продолжает писать историю футбола. Мбаппе не просто оформил дубль во втором тайме, а достиг отметки в 58 голов за сборную Франции, тем самым превзойдя рекорд Оливье Жиру по голам за национальную команду. Примечательно, что Жиру для достижения своих 57 голов потребовалось на 38 матчей больше, чем Мбаппе.
Но достижения Килиана не ограничиваются только французской сборной. Благодаря дублю он обошел по числу голов на чемпионате мира таких выдающихся игроков, как аргентинец Лионель Месси (13 голов), француз Жюст Фонтен (13 голов) и бразилец Пеле (12 голов). Со своими 14 голами форвард сравнялся с легендарным немцем Гердом Мюллером, причем сделал это всего за 15 игр. Впереди Мбаппе по этому показателю лишь немец Мирослав Клозе (16 голов) и бразилец Роналдо (15 голов). Вероятность того, что звезда сборной Франции побьет и этот рекорд на текущем чемпионате мира, очень высока, хотя и Месси остается в числе претендентов. Битва за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира между этими двумя титанами — одна из главных интриг нынешнего турнира.
Победный гол в ворота сенегальцев Мбаппе забил с роскошной голевой передачи Майкла Олисе, которого признали лучшим игроком встречи. Кроме ассиста у Олисе не было результативных действий, но своей игрой он заслужил эту награду. Майкл занял привычную позицию на фланге, но действовал не как классический вингер, а как плеймейкер, играющий на бровке. Каждое действие Олисе было предельно осмысленным: он не бегал впустую, а постоянно искал свободные зоны, стягивал на себя защитников и тут же отдавал мяч туда, где давление соперника падало до минимума. Именно эта способность разгонять атаки и стала главным оружием сборной Франции во втором тайме. Помимо голевой передачи на Мбаппе Олисе выдал еще несколько шикарных пасов и вполне наиграл на ассистентский хет-трик.
Прекрасная форма Майкла — не случайность. Мощный сезон в германской «Баварии», где он регулярно отмечался результативными действиями (36 очков по системе «гол+пас» в Бундеслиге и 12 — в Лиге чемпионов), явно добавил ему уверенности. А три гола в недавнем товарищеском матче французов против команды Северной Ирландии (3:1) стали сигналом к тому, что Олисе прямо сейчас находится на пике формы, и сборная Франции может на него рассчитывать в любой ситуации.
Дальнейшие игры сенегальцев и французов.
После победы над сильнейшей африканской национальной командой шансы на выход из группы подопечных Дешама близки к 100%. Сложно представить, что французы не смогут набрать хотя бы одно очко в играх со сборными Норвегии и Ирака, а вот сенегальцы оказались в непростой ситуации. Свой следующий матч в группе они проведут против норвежцев, и эта встреча должна стать определяющей в борьбе за второе место. В случае второго поражения подряд сенегальцам останется уповать только на удачное стечение обстоятельств, которое будет возможно лишь при разгроме сборной Ирака в третьей игре.
Денис Бояров.