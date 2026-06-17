ГИМС усилила контроль на водоёмах Хабаровского края

С начала навигации инспекторы ГИМС МЧС России провели более 350 профилактических рейдов на водоёмах Хабаровского края. Навигация для маломерных судов открыта во всех районах региона, и инспекторы совместно с судоводителями обеспечивают соблюдение требований безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Во время патрулирований специалисты проверяют документы владельцев маломерных судов: регистрацию, удостоверение на право управления и подтверждение технического освидетельствования. Также контролируется наличие спасательных жилетов.
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Николай Наконечный, государственный инспектор отделения ГИМС по Хабаровскому району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подчеркнул важность учёта погодных условий при планировании водных прогулок. Он напомнил, что спасательный жилет обязателен при нахождении на открытой палубе или в резиновой лодке.
На Амуре сейчас активно идёт судоходство, поэтому инспекторы дополнительно информируют всех участников движения о запрете выхода на судовой ход, в том числе любителей сапбордов.
Соблюдение правил безопасности — залог предотвращения происшествий на воде, отмечают в МЧС.
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